Offerte San Valentino Amazon: sconti su Echo, Fire TV Stick e Kindle

In vista dell'approssimarsi del San Valentino, Amazon ha deciso di scontare tantissimi dispositivi del proprio ecosistema, tra cui la Fire TV Stick anche 4K, gli smart speaker della gamma Echo, ed anche un Kindle. Ecco quali sono le migliori offerte di oggi.

Offerte San Valentino Amazon

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa | Lettore multimediale: 23,99 Euro;

Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione | Lettore multimediale: 44,99 Euro;

Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto grigio mélange: 34,99 Euro;

Echo Show 5 – Schermo compatto e intelligente con Alexa, Nero: 69,99 Euro;

Nuovo Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con orologio e Alexa - Tessuto grigio chiaro: 44,99 Euro;

Nuovo Amazon Echo (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Tessuto antracite: 74,99 Euro;

Echo Plus (2ª generazione) - Tessuto antracite + Philips Hue White Lampadina: 119,99 Euro;

Echo Flex – Controlla i dispositivi per Casa Intelligente con comandi vocali grazie ad Alexa: 24,99 Euro;

Echo Show (2ª generazione) – Audio di ottima qualità e brillante schermo HD da 10" – Nero + Lampadina Philips Hue White: 199,99 Euro;

Kindle Paperwhite, resistente all'acqua, schermo ad alta risoluzione da 6", 8 GB, include offerte speciali: 109,99 Euro.

Come sempre vi invitiamo a controllare la data stima di consegna, in quanto non per tutti i dispositivi l'arrivo a casa è previsto per San Valentino.

Vi ricordiamo che Amazon ha anche aperto il negozio di San Valentino contenente tante idee regalo per lui e lei.