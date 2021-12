Offerte Fine Serie Mediaworld: super sconto su smart TV 4K DVB-T2 LG CX

Oltre ai nuovi sconti “Solo per Oggi” su Surface Laptop e robot aspirapolvere, da Mediaworld sono disponibili anche alcune “Occasioni di Fine Serie” con offerte imperdibili solo online su una vasta serie di prodotti. Tra questi figura, in particolare, un TV LG OLED a 1.270 Euro in meno compatibile con lo standard DVB-T2.

Il televisore in questione fa parte della linea CX del colosso sudcoreano e viene proposto normalmente a 4.999 Euro. Tuttavia, trattandosi di un modello in fine serie, è disponibile a 3.729 Euro con possibilità di acquisto in 20 rate Tasso Zero da 186,45 Euro al mese.

Venendo alle specifiche tecniche, il TV LG 77CX6LA dispone di uno schermo OLED Ultra HD 4K da 77 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e tempo di risposta pari a 1 ms. Considerata la presenza anche del supporto a NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync, si evince che è un modello adatto anche al gaming. C’è poi il supporto lato video a HDR10 Pro, HLG Pro e anche Dolby Vision IQ per garantire una riproduzione migliorata di luci e colori. Lato audio, invece, troviamo il decoder Dolby Atmos. Come specificato in apertura, il TV LG è compatibile con DVB-T2 per digitale terrestre e DVB-S2 per satellitare. Infine, il sistema operativo è WebOS 5.0.

