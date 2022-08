Offerte di Settembre Amazon: Echo Dot con Alexa in offerta, da 19,99 Euro

Continuano le offerte di Settembre targate Amazon. Il colosso di Seattle, come abbiamo avuto modo di spiegare nella giornata di ieri, ha lanciato il nuovo volantino che propone un'ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti. Tra i protagonisti, ovviamente, troviamo anche i dispositivi della gamma Echo, basati su Alexa.

Di seguito, nel dettaglio, gli sconti:

Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Bianco ghiaccio: 24,99 Euro (59,99 Euro)

Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite: 19,99 Euro (49,99 Euro)

Echo Auto - Porta Alexa in auto con te: 39,99 Euro (59,99 Euro)

Ovviamente, trattandosi di dispositivi legati al marchio Amazon, la consegna è garantita a stretto giro di orologio con possibilità di collegare il proprio account, in modo tale da avere il device pronto già al momento della consegna.

E' disponibile anche il pagamento in cinque rate mensili Amazon: su Echo Dot di quarta generazione le mensilità sono cinque da 5 Euro al mese, mentre su Echo Dot di terza generazione l'importo da versare ogni mese per cinque mesi è di 4 Euro. Discorso diverso per Echo Auto, per cui il prezzo da pagare è più elevato e pari ad 8 Euro.

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, già entro giovedì se si effettua l'ordine in giornata odierna. Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta.