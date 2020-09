Offerte di settembre Amazon: sconti su tanti laptop Huawei

Sono le ultime ore delle offerte di settembre targate Amazon, ed è tempo di segnalare le offerte più interessanti proposte dall'e-commerce di Jeff Bezos. Quest'oggi ci soffermiamo su alcuni laptop targati Huawei che possono essere acquistati a prezzi molto interessanti se confrontati con quelli di listino del produttore.

Laptop Huawei in offerta su Amazon

HUAWEI MateBook 14 2020, Laptop Display FullView 2K da 14 pollici, Intel core i7-10510U, NVIDIA GeForce MX350, Huawei Share Multi-screen Collaboration, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 10 Home, Gray: 1.199 Euro

HUAWEI MateBook D15, Full View 1080P FHD Ultrabook Laptop, Intel Core i5-10210U, 8GB di RAM, SSD da 256GB , Windows 10 Home, Silver: 649 Euro

Huawei MateBook X Pro 2020 Laptop, Touchscreen FullView Ultrabook da 13.9 Pollici, Intel i7 10510U, 16 GB RAM, 1 TB SSD, NVIDIA GeForce MX250, Huawei Share, Windows 10 Home, Grigio: 1.799 Euro

Amazon garantisce la consegna veloce a casa entro i tempi previsti dal Prime, con possibilità di fare il reso entro i tempi prestabiliti. Le promozioni scadranno il 7 Settembre 2020, motivo per cui sono le ultime ore per poter approfittare di queste promozioni. Particolarmente interessante è la promozione su Huawei Matebook D15, che viene proposto a 150 Euro in meno rispetto al prezzo imposto dal produttore cinese.