Offerte switch off TV Unieuro: 35% di sconto su TV DVB-T2 4K e decoder HD

Continuano le offerte dello Speciale Switch off di Unieuro. Quest'oggi segnaliamo alcune promozioni molto interessanti su alcuni TV e decoder. Vediamo di cosa si tratta.

Partendo dai TV, segnaliamo lo sconto del 35% sul TV LG NanoCell 65NANO756PA da 65 pollici, a 799,90 Euro, rispetto ai 1249 Euro di listino. Segnaliamo anche il QE55Q90A da 55 pollici di Samsung a 1499 Euro, con un risparmio di 500 Euro rispetto ai 1999 Euro di listino.

Sono tantissimi però anche i decoder che possono essere acquistati a prezzi ridotti: è il caso del Digiquest MX5, che passa a 29,99 Euro, mentre il Digiquest RICD1219 per il digitale terrestre è disponibile a 39,99 Euro. Interessante anche la promozione sul Tele System Facile DVB-T2 HEVC/02, che passa a 34,99 Euro. Il Digiquest G23 invece può essere acquistato a 34,99 Euro.

Ricordiamo che il Governo Italiano ha predisposto il rinvio dello switch off al DVB-T2 a causa della pandemia di Coronavirus. Già dal prossimo mese comunque alcuni canali Rai passeranno alla codifica MPEG-4, che potrebbe richiedere il nuovo decoder o un nuovo TV per alcuni utenti. E' infatti necessario disporre di apparecchi in grado di agganciare l'alta definizione.

Da Unieuro è possibile chiedere anche il bonus tv rottamazione da 100 Euro, a patto però di concludere l'acquisto direttamente nei punti vendita sparsi sul territorio nazionale, selezionando il ritiro in negozio.