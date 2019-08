Offerte tecnologia Amazon: cuffie senza fili Xiaomi e termostato intelligente Tadoo

Giornata ricca di offerte quest'oggi su Amazon, che propone a prezzo scontato le cuffie senza fili Xiaomi ed un termostato intelligente compatibile con i principali assistenti vocali. Si tratta di due promozioni molto interessanti, che saranno disponibili a tempo limitato.

Le cuffie senza fili in offerta sono le Xiaomi Mi True Wireless Earbuds, senza fili simili alle Galaxy Buds di Samsung, che fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 7 Luglio, potranno essere acquistate al prezzo speciale di 49,99 Euro, per un risparmio di circa 10 Euro rispetto ai 61 Euro di listino. Le cuffie si associano automaticamente ai dispositivi e sfruttano la connettività Bluetooth 5.0 per lo scambio dei dati. Inoltre, includono una piattaforma touch per poter comandare la riproduzione dei vari brani. Si tratta di una soluzione buona indipendentemente dal dispositivo, in quanto sono compatibili con iOS ed Android.

In offerta troviamo anche il termostato intelligente Tadoo. Il kit di base, comprensivo della base V3+, è disponibile a 190,66 Euro, per un risparmio di 9,33 Euro rispetto al prezzo di listino. Il termostato è compatibile con Amazon Alexa, HomeKit di Apple e Google Assistant, il che vuol dire che può essere controllato con praticamente tutti i dispositivi tramite app.

Entrambe le offerte beneficiano delle spedizioni Prime.