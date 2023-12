Offerte telefoniche, approvato il DDL Concorrenza: nuove norme su operator attack

Negli scorsi giorni la Camera dei Deputati ha approvato il DDL Concorrenza contenente le nuove norme sulle offerte operator attack, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine nelle scorse settimane. La Commissione ha infatti approvato il DDL con 153 voti favorevoli, 93 contrari e 16 astenuti ed ora è attesa solo la pubblicazione.

Nel DDL è presente una modifica al Codice delle Comunicazioni che potrebbe stoppare le offerte riservate dagli operatori agli utenti che effettuano la portabilità e che variano a seconda della loro provenienza, vale a dire le offerte “operator attack”.

La modifica sancisce che “i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza”.

La scelta di implementare queste modifiche è legata anche ad un parere giunto all’Antitrust, secondo cui le offerte operator attack potrebbero prestarsi ad un utilizzo improprio delle informazioni sulla portabilità. Anche l’AGCOM aveva riconosciuto la criticità di tale pratica.