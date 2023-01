Quali offerte telefoniche mobile propone Vodafone a inizio gennaio 2023?

Dopo avere visto le offerte Iliad di gennaio 2023 proposte per nuovi clienti e per coloro che vogliono cambiare operatore mobile, cambiamo brand e vediamo i piani mobile Vodafone del mese di gennaio, i cui prezzi partono da 7,99 euro al mese per clienti di MVNO.

Ancora una volta andiamo a visitare il sito Vodafone dedicato al fine di inquadrare i piani tariffari più convenienti per i clienti di ciascun operatore italiano. Come ogni mese, il pacchetto più economico è Vodafone Silver da 7,99 euro al mese, il quale si dota di ben 150 Giga di Internet con rete 4G, chiamate illimitate verso qualsiasi numero telefonico nazionale fisso o mobile, e SMS sempre senza limiti. In alternativa, Vodafone Silver da 9,99 euro al mese include 200 Giga al posto di 150. La prima mensilità per entrambe le offerte viene abbassata a 5 euro, mentre l’attivazione è limitata ai clienti di operatori come Iliad, Fastweb, PosteMobile, Lyca, CoopVoce e altri MVNO.

Se invece siete clienti Bladna Mobile e volete passare a Vodafone potete accedere esclusivamente al piano Vodafone Bronze, il cui prezzo mensile è fissato a 9,99 euro e con bundle contenente chiamate e SMS senza limiti, oltre a 50 Giga in 4G. L’attivazione non è però gratuita, in quanto richiede il pagamento di 0,01 euro.

Coloro che provengono da operatori secondari e principali italiani, ovvero TIM, WindTre, Kena, Very Mobile e ho., possono attivare soltanto i piani tariffari più costosi. Il pacchetto più conveniente tra quelli disponibili è RED Max Under 25, il cui prezzo è pari a 9,99 euro al mese: in questo caso si ottengono chiamate e messaggi senza limiti oltre a 100 Giga in 4G e 5G. Lo stesso bundle è noto altrimenti come RED Max per gli Over 25, e ha un prezzo mensile fissato a 19,99 euro al mese. L’ultimo pacchetto disponibile è RED Pro da 14,99 euro al mese, con soltanto 50 Giga in 4G e 5G. Inoltre, bisogna sostenere un pagamento di 6,99 euro una tantum per l’attivazione.

Se invece siete alla ricerca di altre possibilità, ecco le offerte Kena disponibili a inizio 2023.