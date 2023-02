Tutte le offerte TIM per cambio operatore di febbraio 2023: si parte da 7,99 euro al mese

Se ieri abbiamo visto le offerte Iliad di questo mese, anticipando eventuali aggiunte al portfolio nelle prossime settimane, oggi cambiamo brand e vediamo le offerte di portabilità TIM di febbraio 2023 per tutti coloro che vogliono completare il passaggio allo storico operatore del Belpaese.

Rispetto ai mesi scorsi non si notano molte novità sul sito ufficiale TIM: ancora una volta il piano più economico è TIM Wonder FIVE da 7,99 euro mensili, il quale comprende chiamate senza limiti verso qualsiasi numero italiano, SMS sempre illimitati e 70 Giga di Internet in 4G, che diventano illimitati con TIM Unica se si è iscritti per la rete fissa. In alternativa, TIM Wonder SIX da 9,99 euro al mese include ben 100 Giga – sempre trasformabili in un bundle illimitato in convergenza. Questi due piani sono accessibili soltanto a clienti di operatori virtuali come CoopVoce e PosteMobile, mentre coloro che sono legati a Iliad possono attivare solo il secondo citato.

TIM Wonder è invece il piano esclusivo per clienti Lyca e ho. Mobile, dal prezzo mensile di 9,99 euro al mese e contenente solo minuti senza limiti e 50 Giga. C’è invece una novità per i clienti Vodafone, WindTre, Very Mobile e Kena: oltre al piano TIM 5G POWER SMART da 14,99 euro con minuti/SMS senza limiti e 25 Giga in 5G, esiste il piano TIM 5G Power Smart Easy che porta i dati mobili a un totale di 50 Giga, ma solo previa attivazione di TIM Ricarica Automatica, ovvero della ricarica con carta di credito o conto corrente.

L’attivazione costa sempre e comunque 25 euro – di cui 20 euro versati come traffico telefonico – e il primo mese è gratuito.

Presso i punti vendita TIM, invece, potete richiedere il piano TIM Power Supreme da 7,99 euro al mese con 150 Giga se provenite da un operatore virtuale.