Quali offerte TIM sono disponibili a luglio 2022? Piani di portabilità con prezzi

Qualche giorno fa abbiamo analizzato in maniera approfondita le offerte mobili Kena disponibili questo mese, ma non si tratta, ovviamente, dell’unico operatore che pensa a tutti coloro che vogliono effettuare la portabilità da altri brand. Eccovi, pertanto, i piani TIM per portabilità accessibili a luglio 2022.

L’elenco completo si trova, come sempre, sul sito TIM dedicato e richiede solamente la selezione dell’operatore di provenienza per accedere all’elenco completo delle offerte disponibili. In ordine di prezzo, troviamo innanzitutto TIM Wonder FIVE da 7,99 Euro al mese per clienti PosteMobile, Fastweb, CoopVoce e di altri MVNO: si tratta di un pacchetto dati con 70 Giga di Internet, chiamate e SMS senza limiti verso tutti e prima mensilità gratuita con attivazione online. Il pagamento iniziale è pari a 25 Euro, di cui 20 risulteranno versati come credito residuo iniziale.

Ad accompagnarla è TIM Wonder SIX da 9,99 Euro al mese, la quale differisce dalla versione precedentemente citata per la inclusione di 100 Giga di Internet; altrimenti, messaggi e chiamate restano senza limiti. Ovviamente, cambia anche il prezzo. Ancor più importante, però, è notare che questa offerta specifica è l’unica attivabile da clienti Iliad. Gli utenti che provengono da Lyca e ho. possono trovare esclusivamente TIM Wonder da 9,99 Euro al mese, piano senza SMS, con chiamate illimitate e 50 Giga. La prima mensilità è sempre gratuita e la SIM costa anche qui 25 Euro – di cui 20 Euro come credito residuo iniziale.

Chiudono la lista i clienti di Vodafone, WindTre, Kena, Very Mobile e Noverca, i quali possono attivare solamente TIM 5G Power Smart da 14,99 Euro al mese. Si tratta di un piano tariffario con chiamate e SMS senza limiti verso qualsiasi numero nazionale, 50 Giga in 5G e 100 GB di Google One inclusi gratuitamente per tre mesi.

Rammentiamo, in conclusione, che il 1° settembre arriverà una nuova rimodulazione per alcuni clienti TIM mobile.