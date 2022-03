Quali offerte TIM sono disponibili a marzo per la portabilità? Elenco e prezzi

Se ieri abbiamo trattato le offerte di portabilità proposte da WindTre per il mese di marzo 2022, oggi analizzeremo nel dettaglio quali offerte propone TIM per la portabilità. Come ben sappiamo, la lista cambia a seconda dell’operatore di provenienza, ma si parte comunque da 9,99 Euro al mese.

Il piano meno costoso è TIM Wonder SIX con 70 Giga di Internet in 4G, chiamate ed SMS senza limiti, senza costi di attivazione ma con 25 Euro da pagare per la scheda SIM con 20 Euro di traffico già incluso. Attivando la promozione online tramite il sito ufficiale TIM, però, la prima mensilità sarà offerta dall’operatore stesso. Per quali brand è disponibile questa offerta? Iliad e altri operatori minori, con eccezione per quelli che citeremo di seguito.

Difatti, i clienti di operatori come ho. e LycaMobile potranno accedere solamente alla versione TIM Wonder base, con gli stessi costi di TIM Wonder SIX e sempre con minuti ed SMS illimitati, ma con solamente 50 Giga di traffico dati in 4G.

Coloro che provengono invece da Vodafone, WindTre, Very Mobile, Kena e Noverca avranno accesso soltanto al piano Executive Mobile da 15,99 Euro al mese, grazie al quale è possibile ottenere minuti e SMS illimitati assieme a 50 Giga in 4G+. Inclusi nel prezzo sono poi 100 gigabyte di Google One per 3 mesi. Oltre alla detta mensilità, i costi da sostenere all’attivazione sono pari a 25 Euro, di cui 20 Euro caricati all’attivazione come credito residuo. Anche in questo caso, con la sottoscrizione online otterrete una mensilità gratuita.

Qualche giorno fa abbiamo invece visto le offerte mobili Iliad disponibili a marzo 2022.