Quali offerte TIM sono disponibili per portabilità ad agosto 2022? Lista con prezzi

In attesa delle rimodulazioni TIM in arrivo il 1° settembre 2022, torniamo dall’operatore telefonico italiano per vedere le offerte di portabilità TIM disponibili a metà agosto 2022 per tutti coloro che vogliono passare da un MVNO o da un altro brand principale al marchio numero uno in Italia.

L’elenco disponibile sulla pagina dedicata da TIM include tutte le offerte suddivise per operatore di provenienza. Il piano meno costoso resta anche questo mese TIM Wonder FIVE da 7,99 Euro al mese, pacchetto con 70 Giga di Internet in 4G assieme a chiamate e messaggi illimitati verso qualsiasi numero nazionale. L’attivazione è disponibile per clienti che provengono da CoopVoce, PosteMobile, Fastweb e altri MVNO, mentre gli utenti Iliad possono accedere solo a TIM Wonder SIX da 9,99 Euro al mese con chiamate/SMS illimitati e 100 Giga.

I consumatori che provengono da LycaMobile e ho. Mobile, invece, trovano soltanto TIM Wonder da 9,99 Euro al mese, con minuti di chiamate illimitati e 50 Giga; pertanto, sono esclusi gli SMS. In tutti i casi citati finora la prima mensilità è gratuita e la SIM costa 25 Euro, di cui 20 Euro vengono depositati come credito residuo.

In chiusura, i clienti Kena, Noverca, Very Mobile e degli operatori principali Vodafone e WindTre possono accedere soltanto a TIM 5G Power Smart da 14,99 Euro al mese, bundle che include chiamate e SMS illimitati, oltre a 50 Giga in 5G. Attenzione, però, poiché tale quantitativo di Internet è accessibile solo con TIM Ricarica Automatica; se invece avete TIM anche a casa per la rete fissa, allora con TIM UNICA potrete accedere a Giga illimitati.

