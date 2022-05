Offerte TIM di portabilità da altri operatori: elenco di maggio 2022 con prezzi

Volete effettuare la portabilità da un operatore qualsiasi italiano a TIM? Ebbene, in questa occasione specifica scioglieremo ogni vostro dubbio proponendovi l’elenco completo delle offerte TIM di maggio 2022 per completare la portabilità da ogni altro brand del Belpaese.

Esattamente come nel caso delle altre rassegne precedenti, sarà sufficiente recarsi sul sito ufficiale TIM per accedere a una panoramica dettagliata delle promozioni di portabilità del mese corrente. Il piano più economico resta sempre e comunque TIM Wonder FIVE da 7,99 Euro al mese, il quale include nel pacchetto minuti di chiamate ed SMS senza limiti assieme a 70 Giga - illimitati in caso di convergenza con fisso TIM. La SIM costa 25 Euro, di cui 20 Euro caricati sulla scheda e 5 di attivazione; nel caso in cui decidiate di procedere con l’attivazione via Internet, la prima mensilità verrà scalata automaticamente a costo zero.

L’unica alternativa a questo piano è TIM Wonder SIX da 9,99 Euro al mese il quale passa a 100 Giga 4G, ma mantiene messaggi e chiamate senza limiti. Anche qui resta il pagamento di 25 Euro per la SIM con 20 Euro come credito residuo. L’attivazione sarà effettuabile da clienti Iliad, CoopVoce, PosteMobile e FastWeb; TIM Wonder FIVE, tuttavia, non sarà accessibile a coloro che provengono da Iliad.

I clienti che vogliono completare la portabilità da Lycamobile e ho. potranno accedere esclusivamente a TIM Wonder da 9,99 Euro al mese con prima mensilità gratuita in caso di attivazione online. Il pacchetto comprende soltanto chiamate senza limiti verso tutti e 50 Giga. Il costo della SIM è pari a 25 Euro, di cui venti di traffico telefonico incluso alla consegna.

Dulcis in fundo, i clienti di operatori come Very Mobile, Vodafone WindTre, Kena e Noverca troveranno soltanto TIM EXECUTIVE Mobile da 15,99 Euro al mese, con un pacchetto caratterizzato da minuti/SMS senza limiti, 50 Giga in 4G+ e 100 GB di Google One per 3 mesi. I detti 50 Giga potranno essere utilizzati solamente con attivazione della ricarica automatica; altrimenti, ci si fermerà a 25 Giga.

