Offerte Trony: nel nuovo volantino sconti su TV QLED, 8K e 4K

E' disponibile da qualche giorno il nuovo volantino di Trony, battezzato "La Magia Degli Sconti", che sarà disponibile solo online fino al 29 Gennaio 2021. In lita troviamo diversi modelli di TV, con pannelli a LED e QLED sia in 4K che 8K a prezzi ridotti. Ecco di cosa si tratta.

Partendo dai QLED, il Samsung QE65Q70TATXZT da 65 pollici è disponibile a 1.050 Euro, con un risparmio del 19% rispetto ai 1.299 Euro di listino, mentre il QE75Q70TATXZT da 75 pollici viene proposto a 1.799 Euro: in questo caso la riduzione del prezzo è del 28% se si tiene conto che il produttore aveva fissato 2.499 euro come costo. In sconto però troviamo anche il QLED 8K QE55Q700TATXZT da 55 pollici, a 1.480 Euro.

Tra i TV LED, invece, l'LG 55UN70006LA da 55 pollici passa a 415 Euro dai 499 Euro precedenti, mentre il modello da 65 pollici della stessa linea passa a 599 Euro, con un risparmio del 25% dai 799 Euro precedenti. All'appello troviamo anche alcuni TV a marchio Philips: il 58PUS7855 da 58 pollici a 535 Euro ed il 70PUS7505 da 70 pollici a 799 Euro. Il Sony KD49XH8596BAEP da 49 pollici, invece, può essere acquistato a 775 Euro rispetto ai 999 Euro precedenti.

La lista completa dei TV in offerta è disponibile a questo indirizzo.