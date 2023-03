Offerte a tempo Unieuro: 100 Euro di sconto su aspirapolvere Dyson

In attesa delle offerte di Primavera targate Amazon, continuano le promozioni solo online di Unieuro che nell'ambito del suo volantino propone un'offerta molto interessante su un'aspirapolvere Dyson.

Si tratta della Dyson V10 Absolute, che nella colorazione rame può essere acquistata a 399 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 499 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate mensili da 133 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero tramite Klarna o Paypal.

La consegna a casa è prevista tra il 24 ed il 26 Marzo 2023 a tasso zero ed interessi zero per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, mentre il ritiro in negozio varia a seconda del punto vendita scelto.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere l'assistenza aggiuntiva di 12 mesi, che entra in vigore al termine della garanzia di legge di 24 mesi ed ha un prezzo di 52,49 Euro.

Unieuro propone anche un servizio d'assistenza al momento della finalizzazione dell'ordine: un team di esperti permette di completare l'acquisto in totale sicurezza e dà consigli sul prodotto ideale in base alle proprie esigenze.

Come sempre, consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter godere della promozione e per portarlo a casa a questo prezzo speciale.