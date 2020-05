Offerte Unieuro: quasi 1000 Euro di sconto sul TV QLED Q60R di Samsung

Dopo aver parlato degli Apple Days di Mediaworld, torniamo sul sito di Unieuro dov'è disponibile tra le offerte del giorno un interessante sconto su un televisore Samsung QLED, della linea Q60R del 2019.

Il modello da 65 pollici infatti può essere acquistato a 749 Euro, 950 Euro in meno rispetto ai 1.699 Euro di listino, per un risparmio del 55%. Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso tra quelli disponibili oggi sul web e per questo motivo consigliamo di effettuare rapidamente l'ordine in caso d'interesse.

Il TV è basato sul processore Quantum 4K, che utilizzando l'intelligenza artificiale è in grado di ottimizzare le prestazioni in tempo reale sulla base delle condizioni di visione e dei contenuti. E' presente anche la funzionalità Quantum Dot, che garantisce il 100% di volume colore per rendere le immagini più vivaci. Presente anche l'Ambient Mode, che fa diventare il QLED un complemento d'arredo o una tela in cui visualizzare immagini ed opere d'arte. Ovviamente presente anche la tecnologia Quantum HDR che analizza ogni fotogramma delle scene per regolare l'illuminazione.

Unieuro non consente di godere della spedizione gratuita, ma è possibile pagare online e ritirarlo in magazzino. Pagando 169,99 Euro è possibile godere di 36 mesi aggiuntivi di assistenza.