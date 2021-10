Offerte a tempo Unieuro: 1300 Euro di sconto su un TV Samsung QLED!

Ultime ore delle offerte a tempo di Unieuro. Fino alle 23:59 di domani, venerdì 29 Ottobre 2021, sarà possibile portare a casa a prezzo ridotto un TV Samsung Neo QLED, su cui è possibile risparmiare ben 1300 Euro rispetto al costo di listino.

Nella fattispecie, si tratta del QE75QN85A da 75 pollici, che è disponibile a 2399 Euro, con un risparmio del 35% rispetto ai 3699 Euro di listino, con un risparmio di 1300 Euro.

Il ritiro in negozio è gratuito, mentre per la consegna a casa bisognerà sostenere un sovrapprezzo. E' anche possibile aggiungere l'assistenza extra della durata di 36 mesi, a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi, pagando 249,99 Euro.

Il televisore in questione include un pannello ad 75 pollici QLED 4K Ultra HD con risoluzione di 3840x2160 pixel. Presenti i sintonizzatori digitali DVB-T2 e DVB-S2, per i nuovi standard del digitale terrestre e satellitare. Per quanto riguarda il comparto della connettività, troviamo quattro porte HDMI. Il TV è basato sul processore Neo Quantum 4K basato sul deep learning, in grado di creare un'esperienza più precisa ed adattiva, a cui si aggiunge il sistema di AI Upscaling 4K che assicura la massima risoluzione in qualsiasi circostanza.

Nessuna informazione, invece, sulla disponibilità.