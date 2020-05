Offerte Unieuro: 30% di sconto su una soundbar Sony con Dolby Atmos

Quest'oggi Unieuro propone un'altra interessante offerta su una soundbar. La catena di distribuzione infatti permette di portare a casa a prezzo ridotto un'interessante soundbar a 2.1 canali targata Sony, su cui viene offerto uno sconto del 30%.

Si tratta della Sony HT-X8500, che supporta anche il Dolby Atmos e viene venduta a 279 Euro, 120,90 Euro in meno rispetto ai 399,90 Euro di listino.

La soundbar ha una potenza in uscita di 128W ed è in grado di effettuare l'upscaling a 7.1.2 canali per tutti i contenuti grazie al Digital Signal Processing che si può attivare attraverso il pulsante dedicato presente sul telecomando. Sono però presenti tante modalità, che si adattano ai vari utilizzi: Cinema, Musica, Game, News e Sport.

A livello tecnico nella parte centrale troviamo un subwoofer potente che garantisce bassi profondi nonostante un ingombro davvero minimo. La configurazione inoltre è semplice ed intuitiva. La soundbar HT-X8500 può anche essere associata allo smartphone o tablet attraverso la tecnologia Bluetooth: in questo modo è possibile anche effettuare lo streaming wireless degli album e delle playlist preferite presenti sui dispositivi mobili.

Unieuro propone la consegna a domicilio gratuita e la possibilità di pagare online per ritirare in magazzino. Come sempre l'offerta è soggetta alla disponibilità.