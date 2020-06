Offerte Unieuro: 50% di sconto sullo smartphone LG G8S ThinQ

Tra le offerte del giorno di Unieuro troviamo uno sconto molto interessante su uno smartphone targato LG. Si tratta del G8S ThinQ, su cui la catena di distribuzione propone una riduzione del prezzo del 50% rispetto a quello di listino.

Il dispositivo può essere acquistato a 379 Euro, appunto il 50% in meno rispetto ai 769,90 Euro di listino. Insomma, l'offerta è davvero considerevole per coloro che sono interessati all'acquisto.

LG G8S ThinQ a livello tecnico include uno schermo da 6,21 pollici OLED, ed è caratterizzato da linee morbide a 360 gradi con Z Camera che utilizzando luci ad infrarossi ed il sensore Time of Flight (ToF) è in grado di misurare la distanza dagli oggetti per effettuare la mappatura dello spazio circostanti in 3D e calcola il tempo di risposta dalla luce.

A livello di memoria interna, il dispositivo è da 128GB, con 6 gigabyte di RAM. Lo storage è espandibile traverso microSD, mentre la batteria agli ioni di litio è da 3550 mAh e garantisce 8 ore di conversazione sotto rete 3G e 130 ore di standby, con supporto alla carica wireless. Il comparto navigazione è caratterizzato da un sensore satellitare GPS e Gonass. Lo smartphone, inoltre, ha anche ricevuto la certificazione IP68 che lo rende resistente all'acqua.