Offerte a tempo Unieuro: 50% di sconto sullo Xiaomi Mi Band 5 per pochi giorni

Continuano le offerte a tempo targate Unieuro. Fino al 19 Dicembre 2021 prossimo, la catena di distribuzione permette di portare a casa ad un prezzo davvero molto interessante lo Xiaomi Mi Band 5, lo smartband della società asiatica con monitoraggio della frequenza cardiaca.

Nella fattispecie, il braccialetto con schermo AMOLED da 1,1 pollici è disponibile a 19,99 Euro, il 50% in meno rispetto ai 39,99 Euro di listino.

Come dicevamo poco sopra, la promozione sarà attiva fino al 19 Dicembre 2021, motivo per cui avete ancora sei giorni di tempo per poterne godere. Precisiamo che l'offerta è valida solo online, e la consegna a domicilio è comunque gratuita.

A livello di supporto, Mi Band 5 può essere accoppato sia agli smartphone Android che iOS; nella fattispecie, necessita di iOS 10 o versioni successive ed Android 5.0 e release successive. E' dotato di cardiofrequenzimetro, modalità multisport ed integra una batteria con una durata di 14 giorni massimo.

Il pagamento può essere effettuato anche con la cassa veloce PayPal, oltre che con i metodi classici come le carte Visa, Mastercard e simili. E' possibile anche aggiungere lo Smile Service con copertura da danni accidentali per 12 mesi al prezzo di 19,99 Euro, aggiungendola alla scheda tecnica.