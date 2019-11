Offerte Unieuro Black Friday 2019: i migliori sconti del 15 Novembre

Continua sul sito web di Unieuro il Black Friday, con il volantino lanciato qualche giorno fa che sarà disponibile fino al prossimo 21 Novembre, a sette giorni esatti dal Venerdì Nero dello shopping. Nel frattempo però non mancano le offerte e la catena di distribuzione propone tanti sconti interessanti.

A quelli sugli smartphone ed i televisori riportate nelle passate giornate, quest'oggi se ne aggiungono altri molto interessanti.

Sconti Black Friday 2019 Unieuro

Ad esempio, il Google Chromecast è disponibile al prezzo di 29,90 Euro, il 23% in meno rispetto ai 39 Euro di listino, mentre il Google Home Mini passa addirittura al prezzo di 19,90 Euro, al pari con gli altoparlanti intelligenti di Amazon che sono disponibili allo stesso prezzo. Sempre restando in ambito di smart home e smart speaker, citiamo anche la promozione su Google Nest Hub, ad 89,90 Euro, il 30% in meno rispetto ai 129 Euro di listino. Google Home invece passa al prezzo di 69,90 Euro

In offerta è disponibile anche il monitor LG 28TL510S da 27,5 pollici a 159 Euro, il 40% in meno rispetto ai 269 Euro di listino, mentre il Samsung Gear S3 Frontier, lo smartwatch di Samsung, passa al prezzo di 179,90 Euro dai 299,90 Euro precedenti. Tra le offerte citiamo anche Huawei Watch GT Active con schermo AMOLED a 139 Euro.