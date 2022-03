Offerte a tempo Unieuro: disponibile laptop da gaming MSI con RTX 3080 in sconto

Oltre all’inizio delle nuove Offerte Solo Online da Unieuro, valide fino al 27 marzo 2022, la catena di negozi italiana ha rinnovato le “Offerte a Tempo” includendo una vasta serie di prodotti in promozione. Tra di essi, citiamo in questa occasione specifica un computer portatile MSI da gaming con scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080.

Il laptop MSI Gaming Vector GP66 è proposto da Unieuro a 2.499 Euro al posto di 2.899 Euro e si caratterizza proprio per la dotazione sotto la scocca della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 di ultima generazione, difficilmente accessibile per i possessori di build Desktop ma presente in molteplici computer portatili di fascia alta. Ad accompagnarla sono però anche 16 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz, un’unità SSD da 1024 GB e il processore Intel Core i7-12700H da 4,7 GHz di clock Turbo. Il display, invece, è un pannello IPS Full HD da 15,6 pollici con refresh rate massimo di 240Hz.

L’offerta in questione resterà valida fino al 28 marzo 2022, dunque consigliamo di valutarla attentamente se siete interessati all’acquisto di un laptop da gaming con componenti di ultima generazione.

