Offerte a tempo Unieuro, disponibile PC desktop MSI con RTX 3060 fino domenica

Tra le “Offerte a Tempo” ora attive da Unieuro troviamo non solo smartphone Xiaomi e iPhone 13 Pro in promozione, ma anche un computer MSI MAG Infinite S3 con scheda video RTX 3060 a 300 Euro in meno. Non si tratta di uno sconto eccezionale sul prezzo di listino, ma le specifiche non sono affatto male.

Il PC desktop in questione si dota di un case in metallo e plastica personalizzato MSI, e denota tra le specifiche tecniche la dotazione di due unità di archiviazione SSD e HDD: il primo ha una capienza di 512 GB, mentre il secondo di 1000 GB. Lato memoria troviamo poi 16 GB di RAM DDR a 3200 MHz, mentre il processore sotto la scocca è l’Intel Core i7-11700F con frequenza massima pari a 4,9 GHz.

L’alimentatore non specificato è da 500 W e servirà soprattutto ad alimentare la GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 con 12 GB di memoria GDDR6. Il sistema operativo al primo avvio è Windows 10 Home, ma è possibile effettuare l’upgrade a Windows 11 senza alcun problema.

L’offerta in questione porta il computer a 1.999 Euro a partire dai 2.299 Euro di listino, ma ricordiamo che è una promozione valida solamente in caso di acquisto online. Il ritiro in negozio o l’eventuale consegna a domicilio sono entrambi gratuiti. Infine, rammentiamo che la promozione varrà fino a domenica 6 marzo 2022.

Oggi hanno invece avuto inizio gli “Sconti Batticuore” da Unieuro validi fino al 13 marzo 2022.