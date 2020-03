Offerte del giorno Unieuro: Galaxy S10+, TV QLED Samsung ed iPhone 11 in sconto

Unieuro dà il via alle offerte del giorno, che saranno disponibili fino alla mezzanotte di oggi, 18 Marzo 2020. Tra le proposte troviamo tanti smartphone, ma anche televisori e tablet in offerta. Di cosa riportiamo quelle più interessanti.

Il Samsung Galaxy S10+ da 128GB può essere acquistato a 649 Euro, rispetto agli 879 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy Note 10 Lite è disponibile a 519 Euro, per una riduzione del 17% rispetto ai 629 Euro precedenti. Huawei P Smart Z con 64 gigabyte di memoria interna invece può essere acquistato a 169 Euro. Interessante anche l'offerta su iPhone 11 da 64 gigabyte, a 749 Euro, il 10% in meno dagli 839 Euro, mentre su iPhone Xr viene proposta una riduzione di 80 Euro, e può essere acquistato a 659 euro. Xiaomi Mi Note 10 invece passa a 419 Euro, il 30% in meno dai 599,99 Euro di listino.

Tra i TV, il Philips 50PUS6554/12 da 50 pollici 4K è disponibile a 339 Euro, mentre il TV QLED Q90R da 55 pollici di Samsung viene tagliato del 51% e può essere acquistato a 1299 Euro. Tra gli sconti del comparto televisivo, anche l'RU7090 da 75 pollici del 2019 di Samsung, ad 849 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.