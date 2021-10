Offerte a tempo Unieuro: iPad Pro, Galaxy A12 e smart TV 8K Samsung a 1200 Euro in meno

Nella giornata di ieri Unieuro ha lanciato il nuovo volantino “Sottoprezzo” con durata prevista fino al 24 ottobre, ma anche le nuove “Offerte a Tempo” che dureranno, invece, solamente per pochi giorni. Tra di esse, troviamo in particolare l’iPad Pro M1, lo smartphone Samsung Galaxy A12 e uno smart TV 8K Samsung a 1.200 Euro in meno.

Cominciamo osservando nel dettaglio il dispositivo meno costoso, ovvero lo smartphone Samsung Galaxy A12 proposto a 149,99 Euro anziché 179,90 Euro. Si tratta di un telefono con schermo PLS IPS da 6,5 pollici con risoluzione pari a 720 x 1600 pixel, chipset MediaTek Helio P35 octa-core da 2,35 GHz, batteria da 5.000 mAh con ricarica a 15W, 64 GB di memoria interna con possibilità di espanderla fino a 1000 GB tramite microSD, 4 GB di RAM e comparto fotocamera composto da un singolo sensore anteriore da 8 MP e due posteriori da 48 e 5 MP.

Segue dunque l’iPad Pro M1 di quinta generazione di casa Apple, scontato da 1.219 Euro a 999 Euro. Questo tablet giunge con processore proprietario M1, 128 GB di memoria interna, 8 GB di RAM e display mini LED da 12,9 pollici con risoluzione pari a 2732 x 2048 pixel e sistema operativo iPadOS 14 al lancio. Inoltre, non manca la doppia fotocamera posteriore da 12 MP + 10 MP e una singola anteriore da 12 MP. Infine, supporta la tecnologia WI-FI 6.

Chiude il trio di prodotti il televisore Samsung Series 8 Neo QLED 8K 2021, scontato da 3.999 Euro a 2.799 Euro. Esso giunge dotato di un pannello da 65 pollici Ultra HD 8K con tecnologia Neo QLED, supporto lato video a HDR10+, AMD FreeSync e HLG, decoder Dolby Digital lato audio, sistema operativo Tizen e supporto a Wi-Fi 6.

Sempre da Unieuro ha ancora corso il “Sottocosto Solo Online”, con fine prevista per il 27 ottobre prossimo.