Offerte a tempo Unieuro: laptop Lenovo sotto 500 Euro, 100 Euro di rimborso extra

Contemporaneamente alle Offerte Solo Online lanciate a inizio settimana, Unieuro propone anche nuove Offerte a Tempo su una quantità limitata di prodotti. Tra questi, notiamo in maniera particolare un computer portatile Lenovo in offerta con rimborso aggiuntivo di 100 Euro dopo l’acquisto.

Stiamo facendo riferimento al Lenovo IdeaPad 3 15ALC6, laptop caratterizzato dalla dotazione del processore AMD Ryzen 5 5500U da 2,1 GHz di frequenza base e 4 GHz Turbo, accompagnato da 8 GB di memoria RAM DDR4 a 3.200 MHz, 512 GB di archiviazione in formato SSD, supporto a Wi-Fi 5, audio Dolby e schermo TN Full HD da 15,6 pollici. Inoltre, il sistema operativo al primo avvio è Windows 11 Home.

Il prezzo a cui viene proposto normalmente è pari a 649,90 Euro ma, ancora per 4 giorni – ovvero fino a domenica 22 maggio 2022 – potrete acquistarlo a 499,90 Euro. Il pagamento potrà essere effettuato anche in 3 rate senza interessi con PayPal, mentre la consegna a domicilio è gratuita.

Attenzione, dunque, al rimborso di 100 Euro: come si ottiene? Come per altri computer portatili che rientrano nell’iniziativa “Passa al moderno con i PC Windows 11”, portando a Unieuro un vecchio PC ancora funzionante è possibile ricevere fino a 200 Euro di rimborso (in questo caso 100 Euro) portando l’usato, fino al 10 giugno 2022. Basterà acquistare il computer nuovo, inoltrare la richiesta entro 15 giorni dalla data d’acquisto, spedire il dispositivo dopo la conferma e attendere il bonifico entro 30 giorni dalla convalida. Insomma, è l’iniziativa perfetta per liberarsi di un laptop vecchio e passare alla nuova era di Windows spendendo meno.

Ricordiamo, in conclusione, che da Unieuro è attivo pure il volantino “Sconti di Maggio”.