Offerte del giorno Unieuro: i migliori sconti di oggi 25 Marzo

Anche nella giornata di oggi si rinnovano gli sconti del giorno di Unieuro. La catena di distribuzione anche in data odierna propone un'ampia gamma di promozioni su tantissime categorie di prodotti, tra cui smartphone, PC e televisori. Ecco quali sono quelli più importanti.

Tra gli smartphone. il Samsung Galaxy A40 da 64 gigabyte con 4 gigabyte di RAM è disponibile a 179,90 Euro, mentre il Galaxy Note 10 Lite passa a 519 Euro, il 23% in meno rispetto ai 677,90 Euro di listino. In sconto anche Huawei Y5 del 2019 da 16 gigabyte, a 99 Euro, per un risparmio del 29% rispetto ai 139 Euro precedenti. Il Motorola Moto G8 Power invece cala a 199 Euro, il 20% in meno in confronto ai 249 Euro precedenti.

Per quanto riguarda i TV, invece, il Sony KD-49XG8096 da 49 pollici può essere acquistato a 499 Euro, il 41% in meno rispetto agli 849 Euro precedenti, mentre il Samsung RU7090 del 2019 da 65 pollici UHD 4K è disponibile a 549 Euro, il 28% in meno dai 769 Euro di listino. LG invece porta in promozione il 43LM6300PLA da 43 pollici Full HD invece scende a 249 Euro.

In sconto c'è anche l'hard disk esterno Seagate Expansion da 2 terabyte, a 69,99 Euro rispetto ai 99,99 Euro precedenti.