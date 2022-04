Offerte a Tempo Unieuro: occhio a queste promozioni su Apple Watch, iPhone e Fire TV

Unieuro rinnova le sue Offerte A Tempo e propone un’ampia gamma di promozioni che saranno attive per i prossimi giorni online, e che permettono di godere di sconti molto interessanti su tantissimi prodotti.

Apple Watch Series 3 GPS Only con cassa da 38mm è disponibile a 219 Euro, in calo del 4% rispetto ai 229,99 Euro di listino. iPhone 11 da 128 gigabyte invece passa a 639 Euro, con un risparmio del 4% se si confronta con i 669 Euro di listino.

Apple Watch Series 7 GPS Only con cassa in alluminio da 45mm, invece, passa a 439 Euro: il risparmio è del 6% se si confronta con i 469 Euro di listino, mentre iPhone 13 Pro max da 256 gigabyte può essere acquistato a 1359 Euro, il 3% in meno dai 1409 Euro di listino. iPhone 13 da 256 gigabyte, invece, viene proposto a 939 Euro, l’11% in meno rispetto ai 1059 Euro imposti dal produttore di Cupertino. iPhone SE da 64 gigabyte invece passa a 459 Euro, l’8% in meno rispetto ai 499 Euro di listino.

La Amazon Fire TV Stick Lite invece viene proposta a 19,99 Euro, il 33% in meno rispetto ai 29,99 Euro di listino, mentre Amazon Fire TV Stick 2021 HD passa a 24,99 Euro, dai 39,99 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.