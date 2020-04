Offerte del giorno Unieuro: gli sconti del 7 Aprile 2020

A fianco degli sconti del giorno di Mediaworld, anche Unieuro propone un'ampia gamma di sconti in scadenza alle 23:59 di oggi, martedì 7 Aprile 2020. Le categorie interessate sono le stesse degli altri giorni, ma a cambiare sono i prodotti.

Partendo dai TV, il Samsung RU7400 4K da 50 pollici 4K può essere acquistato a 399 Euro, il 42% in meno dai 699 Euro di listino. Il QLED Q70R da 55 pollici, anch'esso ovviamente 4K, invece passa a 719 Euro, in calo del 10% dai 799 Euro precedenti. Sempre restando in ambito Samsung, il QLED 4K Q80R da 65 pollici viene proposto a 989,10 Euro, per una riduzione pari al 10%. Il The Frame 4K da 49 pollici del 2019 invece è scontato a 809,10 Euro.

Molto ricca anche la selezione di smartphone. Lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro con 6 gigabyte di RAM e 128GB di memoria passa a 249,90 Euro, il 16% in meno. L'Huawei P30 Pro invece è disponibile a 599 Euro, mentre sul Samsung Galaxy S20+ viene proposto uno sconto del 14% ad 879 Euro, che si traduce in un ribasso di 150 Euro.

Per tutte le altre offerte, vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Unieuro. Ricordiamo che le offerte saranno disponibili solo per oggi, e viene proposta anche la consegna gratuita.