Offerte a tempo Unieuro: sconti interessanti su Samsung Galaxy S21 e TV The Frame

Unieuro non si ferma e continua a proporre nuove offerte a tempo nel corso del mese di ottobre 2021. Ai già disponibili Xiaomi Mi Band 6 e Samsung Galaxy A12 in sconto, infatti, si aggiungono promozioni su TV Samsung The Frame e Samsung Galaxy S21 5G.

Partiamo proprio dallo smartphone ammiraglia del colosso sudcoreano Samsung Galaxy S21, proposto a 699 Euro al posto degli 879 Euro di listino. Si tratta di un dispositivo con display Dynamic AMOLED 2X Full HD+ da 6,2 pollici con refresh rate di 120Hz e supporto alla tecnologia HDR10+, 8 GB di RAM LPDDR5, 128 GB di memoria interna non espandibile, chipset Exynos 2100 octa-core da 2,9 GHz di clock massimo, batteria da 4.000 mAh e comparto fotocamera caratterizzato dal singolo sensore anteriore da 10 MP e da tre sensori posteriori (12 MP grandangolare OIS + 64 MP telephoto OIS con zoom ibrido 3x + 12 MP ultra-grandangolare).

Segue e conclude la notizia, quindi, il televisore Samsung The Frame 55LS03A d’annata 2021, scontato da 1.399 Euro a 1.049 Euro. Si tratta di uno smart TV con sistema operativo Tizen, supporto allo standard DVB-T2 per il digitale terrestre e pannello QLED Ultra HD 4K da 55 pollici, con supporto alle tecnologie video HDR10+, HLG e AMD FreeSync, mentre lato audio figura il decoder Dolby Digital Plus.

Tra le altre promozioni del momento disponibili da Unieuro abbiamo segnalato anche un aspirapolvere smart LG venduto al 28% in meno.