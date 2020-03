Offerte del giorno di Unieuro: gli sconti di oggi 26 Marzo

Dopo aver riportato le offerte del giorno di Mediaworld, è la volta di Unieuro. Anche l'altra catena di distribuzione infatti ha rinnovato le offerte del giorno, ed oggi sono davvero tante le proposte interessanti legate al settore dell'informatica ed elettronica di consumo.

Il Samsung Galaxy A30 con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria può essere acquistato a 179,90 Euro rispetto ai 279 Euro, mentre il Samsung Galaxy A20e da 32 gigabyte passa a 139,90 Euro, il 26% in meno dai 189 Euro. Per coloro che invece intendono portare a casa il Samsung Galaxy S10 Lite, invece, scende a 549 Euro, il 22% in meno dai 707,90 Euro. Tra gli sconti c'è anche il Samsung Galaxy A50 da 128GB a 249,90 Euro, in calo del 16% rispetto ai 299 Euro precedenti.

A livello di televisori invece il Sony KD-49XG9005 da 49 pollici 4K HDR passa a 699 Euro, per una riduzione del prezzo del 41% dai 1199 Euro, mentre il Samsung QLED 4K da 75 pollici Q70R del 2019 scende a 1599 Euro, il 54% in meno dai 3499 Euro precedenti. Il Panasonic TX-50GX700E da 50 pollici 4K Ultra HD, invece, passa a 399 Euro.

Per quanto riguarda i notebook, l'ASUS RX571GT-BQ115T con schermo da 15,6 pollici scende a 999,99 Euro.