Offerte a tempo Unieuro: sconti pazzi su smart TV, soundbar Sony e smartwatch Huawei

Assieme alle offerte pazze su 5 smart TV 4K DVB-T2 da Unieuro nel contesto del Manà Manà Black Friday, la stessa catena cambia anche le Offerte a Tempo attualmente attive. A farne parte per i prossimi giorni sono lo smartwatch Huawei Watch GT 2e, una soundbar Sony e uno smart TV 4K DVB-T2 Sony Bravia del 2021.

Partiamo proprio da quest’ultimo, trattandosi di un’esclusiva Unieuro davvero imperdibile. Solo fino a dopodomani, 10 novembre 2021, potrete acquistarlo online a 1.099 Euro anziché 1.699 Euro. Si tratta dello smart TV Sony BRAVIA X65X93J dotato di sistema operativo Google TV e commercializzato come “Perfect for PlayStation 5”. Esso giunge dotato di un pannello Full-Array LED Ultra HD 4K da 65 pollici con supporto a HLG, HDR10 e Dolby Vision lato video, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Atmos. Ovviamente, non manca il supporto allo standard DVB-T2 per il digitale terrestre e potrete acquistarlo anche avvalendovi del bonus TV.

La soundbar Sony HT-S350 viene invece proposta a 189,99 Euro al posto dei 259,90 Euro di listino. Questa soundbar ha una potenza in uscita di 320W e supporta il formato audio Dolby Digital con sistema a 2.1 canali. Incluso c’è un subwoofer wireless, dato che l’intero pacchetto supporta il Bluetooth 5. Questa promozione specifica vale per oggi e i prossimi sei giorni.

Chiude l’elenco delle nuove Offerte a Tempo Unieuro più intriganti lo smartwatch Huawei Watch GT 2e proposto a 99,99 Euro anziché 169,99 Euro fino al 14 novembre 2021. Il wearable in questione presenta un display AMOLED da 1,39 pollici di diagonale e cassa da 46 mm. Tra i sensori in dotazione troviamo GPS, sensore cardiofrequenzimetro e SpO2. La capienza è pari a 4 GB di memoria flash e la batteria è una cella da 455 mAh.

