Offerte del giorno di Unieuro: sconti su smartphone e smartwatch Samsung

Agli sconti di oggi di Mediaworld si aggiungono anche le offerte proposte da Unieuro, che come la controparte scadranno alle 23:59 di oggi, mercoledì 17 Giugno 2020.

Il piatto forte di quest'oggi sono gli smartwatch e smartphone a marchio Samsung. Partendo dagli indossabili, il Galaxy Active è disponibile a 169,90 Euro, 60 Euro in meno rispetto al prezzo di listino di 229 Euro, per un risparmio del 25%. Il dispositivo può essere acquistato in due colorazioni e sicuramente rappresenta un'ottima occasione.

A livello di smartphone invece il Galaxy A40S passa a 199 Euro dai 259,90 Euro precedenti, mentre il Galaxy Z Flip, ovvero il cellulare pieghevole della società coreana, può essere acquistato a 1279 Euro rispetto ai 1499 Euro precedenti.

Sempre restando nello stesso segmento, il realme 6 con 64 gigabyte di memoria e 4 gigabyte di RAM è disponibile a 209 Euro, dai 229,99 Euro, mentre il Motorola One Zoom viene proposto a 279 Euro rispetto ai 429,99 Euro di listino. In sconto anche l'LG K50S, che è disponibile a 139 Euro, per un risparmio di 60 Euro, mentre Huawei Y5 del 2019 può essere portato a casa a 99 Euro.

Chiudiamo questa carrellata con Huawei Mate 20 con 4 gigabyte di RAM e 128GB di storage, che può essere acquistato a 319 Euro.