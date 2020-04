Offerte del giorno di Unieuro: sconti su smartphone, soundbar e TV oggi 23 Aprile

Puntuale come sempre, si rinnova il nostro appuntamento quotidiano con le offerte del giorno di Unieuro, in scadenza alle 23:59. Quest'oggi la catena di distribuzione sconta tantissimi prodotti hi-tech, tra cui smartphone, TV, soundbar e smartwatch.

Tra gli smartphone il Galaxy S10e da 128GB può essere acquistato a 419 Euro, il 46% in meno rispetto ai 779 Euro di listino. Interessante anche la promozione sullo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, che nella configurazione con 6GB di RAM e 128GB di memoria è disponibile a 249 Euro, dai 299 Euro del listino del produttore. L'Huawei P30 Lite invece è disponibile a 279 Euro, che si traduce in un risparmio del 20% dai 349,90 Euro di listino.

Dal fronte TV, il QLED Q70R da 55 pollici 4K è disponibile a 749 Euro, mentre il Q60R da 75 pollici della Series 6 passa a 1299 Euro. Il Sony KD-55XG7096 da 55 pollici 4K invece può essere acquistato a 499 Euro, rispetto ai 749 Euro precedenti.

Per quanto riguarda gli smartwatch, il Samsung Galaxy Watch è disponibile in due colorazioni a 199,90 euro, il 30% in meno dai 289 Euro.

Tra le soundbar, invece, la Samsung HW-Q60R 5.1 passa a 249,90 Euro, il 54% in meno dai 549,90 Euro di listino.

La lista completa delle offerte è disponibile nella pagina dedicata.