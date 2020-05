Offerte del giorno Unieuro: sconti su smartphone, TV e smartwatch

Anche quest'oggi si rinnovano le offerte di giornata targate Unieuro. La catena di distribuzione, fino alle 23:59 permette di godere di un'ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica<7b>, tra cui smartphone, TV, smartwatch ed in generale prodotti indossabili.

Partendo dagli smartphone, lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro nella configurazione con 6GB di RAM e 128GB di storage è disponibile a 249 Euro al posto di 299 Euro di listino, per un risparmio di 50 Euro netti. Il Samsung Galaxy S20+, invece, è disponibile ad 879 Euro, per un risparmio pari al 14% se si conta che di listino lo smartphone costa 1029 Euro. L'ASUS ZenFone Max Pro invece viene proposto a 129 Euro.

Per quanto riguarda i TV, invece, il Samsung Q60R da 55 pollici 4K QLED è disponibile a 599 Euro, il 53% in dai 1299 Euro di listino. Il Sony KD-49XG9006 da 49 pollici invece passa a 699 Euro, per un risparmio di 350 Euro. Scendo di prezzo troviamo a prezzo ridotto anche il Samsung RU7170 da 65 pollici a 549 Euro.

Come dicevamo poco sopra, sono disponibili a prezzo ridotto anche vari smartwatch, tra cui il Samsung Galaxy Watch a 249 Euro, mentre l'Amazfit GTS AMOLED viene scontato a 109,90 Euro. Interessante anche l'offerta sull'Amazfit GTR, a 114,90 Euro.