Offerte del giorno Unieuro: sconti su smartphone Xiaomi ed Oppo

Unieuro rinnova le offerte del giorno, che fino alle 23:59 di oggi martedì 20 Luglio 2021 consentono di portare a casa a prezzo ridotto diversi modelli di smartphone a marchio Xiaomi ed Oppo. Vediamo quali sono.

Lo Xiaomi Redmi 9 nella versione con 64 gigabyte di memoria interna è disponibile a 129,99 Euro, con un risparmio del 23% rispetto ai 169,99 Euro imposti dal produttore. Il dispositivo è disponibile in due colorazioni e non è brandizzato, ad eccezione della variante grigia che pur essendo disponibile a 129,99 euro è brandizzata WindTre.

In sconto, sempre dal fronte Xiaomi, troviamo l'Mi 10T Pro con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di storage a 459,90 Euro, il 29% in meno rispetto ai 649,90 Euro di listino. Anche in questo caso, la variante non è brandizzata. Infine, tra le offerte Xiaomi segnaliamo anche lo Xiaomi Mi 10T Lite brandizzato Vodafone a 259,90 Euro, con un risparmio del 35% rispetto ai 399,90 Euro di listino.

Fronte Oppo, invece, troviamo l'Oppo A74 brandizzato TIM a 239,90 Euro, ma anche l'Oppo A54 5G a 199,99 Euro rispetto ai 269,99 Euro di listino, con un risparmio in questo caso del 25%.

Ricordiamo ancora una volta che le offerte del giorno scadranno alle 23:59 di oggi.

La lista completa delle offerte del giorno è disponibile direttamente a questo indirizzo.