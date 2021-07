Offerte del giorno Unieuro: sconti su smartphone Xiaomi, Samsung ed ASUS

Anche in giornata odierna, si rinnovano da Unieuro le offerte del giorno. Quest'oggi la catena di distribuzione propone una serie di promozioni molto interessanti su un'ampia gamma di smartphone di vari marchi, tra cui figurano Xiaomi, Samsung ed Asus.

Il Samsung Galaxy S20 FE 4G può essere acquistato a 429,90 Euro, il 35% in meno rispetto ai 669 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy A52 da 128 gigabyte passa a 329,90 Euro, il 13% in meno rispetto ai 379,90 Euro di listino.

In sconto troviamo anche lo Xiaomi Redmi Note 9, a 154,90 Euro, il 32% in meno rispetto ai 229,90 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Mi 10T Pro 5G nella configurazione con 8 gigabyte di RAM passa a 459,90 Euro. Lo Xiaomi Mi 10T Lite con 128 gigabyte di memoria interna è invece disponibile in offerta a 259,90 Euro, ma in sconto segnaliamo anche lo Xiaomi Redmi Note 9T 5G a 189,99 Euro, il 36% in meno rispetto ai 299,90 Euro precedenti.

Dal fronte ASUS invece segnaliamo lo ZenFone 8 Flip a 699 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 799 Euro di listino, mentre tra gli smartphone Oppo in offerta troviamo l'Oppo Reno4 Z 5G a 239,90 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.