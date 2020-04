Offerte del giorno Unieuro: sconti su TV, smartphone e notebook del 1 Aprile

Anche quest'oggi si rinnovano le promozioni di Unieuro del giorno, che come sempre saranno disponibili fino alla mezzanotte di stasera, mercoledì 1 Aprile 2020. Come accaduto negli scorsi giorni, anche oggi troviamo sconti su smartphone, televisori, notebook ed in generale prodotti d'informatica ed elettronica.

Per quanto riguarda i televisori, il Samsung UE49RU8000U da 49 pollici 4K Ultra HD è disponibile a 499 Euro, il 44% in meno dagli 899 Euro di listino, mentre l'LG 70UM7450PLA da 70 pollici può essere portato a casa a 689 Euro, per un risparmio del 54% rispetto ai 1499 Euro del listino. Il Samsung QLED Q60R da 55 pollici QLED 4K invece è disponibile a 599 Euro, che si traduce in un risparmio del 53% rispetto al prezzo proposto dal produttore.

Fronte smartphone, il samsung Galaxy A30 da 64 gigabyte passa a 179,90 Euro, mentre l'Huawei P30 Pro con 128GB di memoria interna è disponibile a 599 Euro.

E' disponibile a prezzo ridotto anche la microSDXC SanDisk Ultra da 128GB di Classe 10 UHS-I, che può essere acquistata a 26,99 euro, con un risparmio pari ad 11 Euro dai 37,99 Euro.

Fronte notebook, l'ASUS VivoBook S15 con processore Intel Pentium Gold con 4GB di RAM DDR5, SSD da 128GB e Windows 10 come sistema operativo, a cui si aggiunge un display da 15,6 pollici, può essere acquistato a 369,99 Euro.