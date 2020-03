Offerte del giorno di Unieuro: sconti su TV, smartphone, smartband e smartwatch

Anche quest'oggi, si rinnovano le offerte del giorno di Unieuro, che saranno disponibili fino alla mezzanotte. La catena di distribuzione propone un'ampia gamma di promozioni su TV, smartphone, smartwatch ed anche smartband per il fitness, vediamo quali sono le migliori.

Partendo dai TV, il Samsung RU7090 UHD 4K da 55 pollici può essere acquistato a 369 Euro, rispetto ai 699 Euro di listino, mentre l'RU7400 da 43 pollici è disponibile a 349 Euro, per un calo del 41% se si confronta ai 599 Euro proposti in precedenza. Dal fronte QLED, il Q60R da 55 pollici del 2019 è invece disponibile a 599 Euro, dai 1299 Euro precedenti. Salendo di fascia invece il Q70R da 49 pollici lo troviamo a 699 Euro, il 46% in meno dai 1299 Euro di listino.

Per quanto riguarda gli smartphone invece l'Asus ZenFone 5 invece lo troviamo a 189,99 Euro. Interessante anche la promozione sull'LG Q60 con 64 gigabyte di memoria, a 139 Euro, mentre l'Asus ROG Phone è disponibile a 359 Euro.

Fronte indossabili, il Samsung Galaxy Watch può essere acquistato a 199 Euro, il Galaxy Watch Active 159 Euro ed il Galaxy Fit E a 27,90 Euro.

Unieuro propone in alcuni casi anche la consegna gratuita a casa. Come sempre vi invitiamo a fare una simulazione dell'ordine per tutte le informazioni.