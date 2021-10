Offerte a tempo Unieuro: sconti su Xiaomi Mi Band 6 e smartphone Samsung

Nel giorno in cui parte lo "Sconto Subito Wow" di Mediaworld, Unieuro rinnova parte delle sue offerte a tempo, proponendo una serie di sconti molto interessanti. Per voi ne abbiamo scelti due: uno su Xiaomi Mi Band 6, ed uno su uno smartphone Samsung.

Partendo dallo Xiaomi Mi Smart Band 6, la smartband di Xiaomi viene proposta a 39,99 Euro, rispetto ai 44,99 Euro di listino. In questo caso la riduzione è dell'11% rispetto al prezzo di listino ed agli utenti viene anche data la possibilità di aggiungere la copertura da danni accidentali per 12 mesi a 19,99 Euro una tantum. E' possibile effettuare il pagamento con la cassa veloce PayPal in totale sicurezza. La promozione in questione sarà disponibile fino al 24 Ottobre prossimo.

Prezzo ridotto anche sul Samsung Galaxy A12 da 64 gigabyte, che viene proposto al prezzo di 149,99 Euro, con un risparmio del 16% rispetto ai 179,90 Euro, con un risparmio di 30 Euro. Anche qui è possibile aggiungere lo Smile Service con la protezione aggiuntiva. Quest'ultima offerta, però, sarà disponibile solo per la giornata di oggi 21 Ottobre 2021.

Ricordiamo che dalla giornata di oggi è disponibile anche il nuovo volantino Mediaworld "Emozioni in 4K", che propone tantissimi TV e soundbar.