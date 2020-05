Offerte Unieuro: sconto del 30% sul TV Sony da 55 pollici 4K HDR

Dopo aver riportato lo sconto di Mediaworld sul TV Panasonic, torniamo nuovamente da Unieuro per le offerte di oggi. In lista figura infatti un televisore Sony da 55 pollici 4K HDR, che può essere portato a casa ad un prezzo molto conveniente.

Il modello è il KD-55XG9505 con diagonale da 55 pollici e schermo LED 4K HDR Ultra HD. Il prezzo proposto da Unieuro è di 899 Euro, 400 Euro in meno rispetto ai 1.299 Euro del listino Sony, che si traduce in un risparmio del 30%.

Si tratta di un TV con supporto Dolby Vision ed Atmos, a cui si aggiunge la tecnologia X-Motion Clarity che rende le azioni veloci, fluide e nitide. Il Full Array Local Dimming invece rende le scene nere buie ancora più nere ed i dettagli delle ombre maggiormente visibili. Il piatto forte della scheda tecnica però è il processore d'immagine X1 Ultimate che è in grado di rilevare gli oggetti per ottimizzare la luminosità, i dettagli ed i colori in maniera intelligente.

Inoltre, il Sony KD-55XG9505 include la modalità Netflix Calibrated mode, ed è consigliato proprio dalla piattaforma di streaming di Reed Hastings. Sempre a livello software troviamo la compatibilità con Alexa e Chromecast integrato, oltre che con Google Play.