Offerte a tempo Unieuro: sconto su un monitor da gaming LG da 32 pollici

Continuano le offerte a tempo di Unieuro, valide solo online sul sito web ufficiale della catena di distribuzione. Per i prossimi 4 giorni gli utenti avranno la possibilità di ottenere uno sconto di 50 Euro, su un monitor da gaming LG con diagonale da 32 pollici.

Si tratta dell'LG 32GN600 da 32 pollici, che è disponibile a 319,90 Euro al posto di 369 Euro. Unieuro, analogamente a quanto avvenuto in altre circostanze, propone la consegna gratuita a domicilio ed il ritiro in negozio a costo zero, oltre che la possibilità di aggiungere la garanzia extra della durata di 36 mesi, che entrano in vigore dal termine della garanzia di legge di 24 mesi, al prezzo di 49,99 Euro.

E' disponibile anche il pagamento attraverso la cassa veloce PayPal, che permette di effettuare il pagamento in maniera rapida e sicura. Il TV, come dicevamo poco sopra, ha un pannello da 31,5 pollici, con risoluzione di 2560x1440 pixel e tempo di risposta di 1 millisecondo.

Nessuna informazione sulla disponibilità effettiva in termini di unità, ma il nostro consiglio in questi casi è sempre di approfittarne fin quando è disponibile in quanto le catene potrebbero proporre le offerte di questo tipo solo su una ristretta porzione di unità.