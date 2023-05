Offerte a tempo Unieuro: sconto su un portatile ASUS

Continuano le offerte a tempo targate Unieuro. Nelle offerte solo online della catena di distribuzione, che scadranno domenica 7 Maggio 2023 alle ore 23:59, segnaliamo uno sconto molto interessante su un laptop a marchio ASUS.

Si tratta dell’ASUS F515EA, un computer con schermo da 15,6 pollici Full HD, con processore Intel Core i3, 8GB di RAM DDR4 ed SSD da 256 gigabyte, che viene proposto a 479,90 Euro, in calo del 17% rispetto ai 579,90 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate mensili da 159,96 Euro direttamente con Klarna o PayPal, i quali possono essere scelti direttamente al momento del pagamento.

Nella scheda prodotto viene indicato che la consegna a domicilio è stimata tra il 6 ed il 9 Maggio 2023 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, mentre il ritiro in negozio è a costo zero. Possibile anche scegliere la garanzia aggiuntiva della durata di dodici mesi, a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi, al prezzo di 99,99 Euro.