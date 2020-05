Offerte Unieuro: in sconto il TV Panasonic TX-65GZ1000E OLED da 65'

Dopo aver segnalato l'offerta su tutti i prodotti Samsung, torniamo da Unieuro che quest'oggi propone un'altra promozione molto interessante sui TV. La catena di distribuzione consente di risparmiare il 25% su un televisore Panasonic.

Il modello in questione è il TX-65GZ1000E da 65 pollici, che può essere portato a casa a 1.999 Euro, appunto 700 Euro in meno rispetto ai 2.699 Euro di listino. Il risparmio appunto è del 25%.

Il TV include un pannello OLED 4K, ed è basato sul processore HCX Pro Intelligent. A livello tecnico si tratta di un televisore in grado di garantire colori accurati, neri profondi e dettagli precisi, con supporto al Dolby Vision e l'HDR10+, a cui si aggiunge il Dolby Atmos che è in grado di creare un'atmosfera cinematografica realistica.

Presente anche la funzione Bluetooth Audio Link, che permette di collegare il TV ad un altoparlante wireless per ascoltare la musica, mentre Easy TV con il Voice Control dà agli utenti la possibilità di controllare la riproduzione dei contenuti con Google Assistant ed Amazon Alexa. A livello software troviamo anche il pieno supporto alle principali app per lo streaming di contenuti, come YouTube, Prime Video, DAZN, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV e Chili. Garantito anche il supporto a Tivùsat 4K e per la cam di Mediaset Premium.