Offerte del giorno Unieuro: in sconto TV, smartphone e smartwatch oggi 18 Aprile

Come sempre, a fianco degli sconti del weekend di Mediaworld, si aggiungono anche le offerte del giorno di Unieuro, che saranno disponibili fino a mezzanotte. Nella giornata di oggi, sabato 18 Aprile, la catena di distribuzione propone un'ampia gamma di promozioni su TV, smartphone ed anche dispositivi indossabili.

Partendo dai televisori, il Samsung QLED Q80R da 65 pollici della Series 8 2019 può essere acquistato a 999 Euro, il 50% in meno rispetto ai 1999 Euro precedenti. Tra gli sconti troviamo anche il Samsung RU7170 2019 UHD da 65 pollici, a 549 Euro, per un risparmio del 45% dai 999 Euro di listino. Sempre fronte Samsung, citiamo anche il Q70R da 49 pollici a 729 Euro, il 43% in meno rispetto ai 1299 euro di listino. Interessante anche l'offerta sulla Sony KD-55XG9505 da 55 pollici, ad 899 Euro, mentre l'LG 49SM8200PLA da 49 pollici è disponibile a 499 Euro.

Fronte smartphone, invece, l'Huawei Mate 20 con 4GB di RAM e 128GB di memoria viene scontato del 62% a 299 Euro, che garantisce un risparmio importante di circa 500 Euro dai 799,99 euro di lancio.

A livello di indossabili, l'Amazfit GTS viene proposto a 109,90 Euro, mentre il Samsung Galaxy Fit a 69,90 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.