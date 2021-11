Offerte a tempo Unieuro: tagli su smartphone Motorola, laptop HP e Xiaomi Smart Band 6

Assieme al lancio del Manà Manà Black Friday da Unieuro, la medesima catena di distribuzione ha pensato di cambiare nuovamente le Offerte a Tempo valide per i prossimi giorni. In particolare, sarà possibile acquistare uno smartphone Motorola, un computer portatile HP e Xiaomi Mi Smart Band 6 a prezzi ridotti.

Partiamo proprio dalla smartband della società cinese: Xiaomi Mi Smart Band 6 è un wearable economico dotato di schermo AMOLED touchscreen da 1,56 pollici con risoluzione pari a 152 x 486 pixel, batteria da 125 mAh con autonomia prevista di 14 giorni e ricarica in 2 ore, resistenza all’acqua fino a 5 ATM, cinturino TPU di colorazione nera e sensore cardiofrequenzimetro. Il prezzo? 39,99 Euro anziché 44,99 Euro, fino al 7 novembre 2021.

Motorola Moto E40 è invece lo smartphone proposto in offerta da Unieuro, a 149 Euro al posto di 179,99 Euro. Si tratta di un dispositivo mobile con schermo LCD da 6,53 pollici con refresh rate di 90Hz e risoluzione pari a 720 x 1600 pixel, assieme a 64 GB di memoria interna, 4 GB di RAM, chipset Unisoc T700 da 1,8 GHz, batteria da 5.000 mAh e comparto fotocamera caratterizzato da un sensore singolo frontale da 8 MP e due posteriori rispettivamente da 48 MP e 2 MP. Questo sconto sarà valido fino al 4 novembre 2021.

Il computer portatile HP Essential 470 G8, infine, viene scontato da 749,90 Euro a 699,90 Euro fino al 7 novembre 2021. Qui troviamo uno schermo da 17,3 pollici Full HD accompagnato sotto la scocca dalla CPU Intel Core i5-1135G7 da 4,2 GHz di clock Turbo, 8 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz, 256 GB di archiviazione in formato SSD NVMe e supporto a WiFi 6.

