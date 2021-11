Offerte a tempo Unieuro a tema Apple: attenti a iPhone 12 mini e MacBook Pro M1 in sconto!

Assieme al prolungamento del Manà Manà Black Friday da Unieuro, la stessa catena di distribuzione cambia le Offerte a Tempo rendendole a tema Apple. I prodotti in sconto sono variegati: da Apple Watch ad Airpods, passando per l’iPhone 12 mini. Attenzione, però, perché dureranno fino al 21 novembre 2021!

Si parte, in ordine di costi, dalle Apple AirPods del 2019 scontate da 149,99 Euro a 99 Euro. Le cuffiette True Wireless di Cupertino in questione sono la seconda iterazione della serie e, in realtà, sono pressoché identiche alla prima generazione. C’è però la novità del chip H1 con autonomia migliorata, connessione più stabile e supporto ai comandi vocali.

Segue quindi lo smartwatch Apple Watch Series 6 GPS in versione da 40mm, scontato da 389 Euro a 369 Euro. Si tratta di un wearable con schermo OLED con risoluzione pari a 324 x 394 pixel, sistema operativo watchOS 6, impermeabilità fino a 50m ovverosia 5 ATM, batteria con autonomia dichiarata di 18 ore e supporto anche alla connessione tramite 4G.

Passiamo allo smartphone iPhone 12 mini disponibile nella variante con 128 GB di archiviazione a 699 Euro al posto di 769 Euro. Il dispositivo presenta uno schermo Super Retina XDR OLED Full HD+ da 5,4 pollici con supporto a HDR10 e Dolby Vision, chip A14 Bionic exa-core da 3,1 GHz massimo, 4 GB di RAM, doppia fotocamera posteriore da 12 MP, doppio sensore anche anteriormente (12 MP + sensore profondità/biometrico) e batteria da 2.227 mAh.

Conclude la lista il MacBook Pro 2020 con chip M1 scontato da 1.479 Euro a 1.299 Euro. Si tratta del laptop firmato Mela con schermo da 13,3 pollici e risoluzione pari a 2560 x 1600 pixel, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e sistema operativo macOS Big Sur alla prima accensione. Non manca il supporto a Wi-Fi 6 e Dolby Atmos lato audio.

