Quali sono le offerte Very Mobile di aprile 2022? La lista a partire da 5,99 Euro al mese

Dopo avere riportato l’elenco di offerte Iliad disponibili nel mese di aprile 2022, ci spostiamo verso un altro operatore telefonico italiano per la medesima ragione: ecco a voi i piani di portabilità Very Mobile attivabili ad aprile 2022, con prezzi che partono da 5,99 Euro al mese.

Recandosi sul sito ufficiale potrete trovare l’elenco completo, il quale parte proprio dal piano da 50 Giga con minuti ed SMS illimitati verso tutti sia per clienti di operatori virtuali, sia per nuovi numeri; in quest’ultimo caso, tuttavia, l’attivazione costa 1,99 Euro. In alternativa, a 6,99 Euro potrete trovare il piano da 100 Giga e sempre con minuti/SMS senza limiti verso qualsiasi numero nazionale. L’attivazione resta sempre limitata a operatori come Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Lycamobile e altri MVNO; esclusi sono Kena, ho., TIM, Vodafone e WindTre.

Se volete attivare un nuovo numero, invece, a 7,99 Euro al mese potrete attivare, con il costo aggiuntivo di 1,99 Euro, il piano da 100 Giga con chiamate e messaggi illimitati. La costante del minutaggio e degli SMS senza limite alcuno vale anche per i due piani più interessanti proposti da Very Mobile, entrambi da 9,99 Euro al mese con 220 Giga di Internet in 4G. L’attivazione, in questo caso, è effettuabile da qualsiasi operatore virtuale e da nuovi clienti, dove però questi ultimi dovranno pagare 9,99 Euro aggiuntivi una tantum.

Come noterete, l’operatore offre il raddoppio dei Giga per il primo mese in caso di attivazione entro il 9 maggio 2022. Questa iniziativa, ribadiamo ancora una volta, varrà esclusivamente per la prima mensilità dall’attivazione e non durerà per sempre.

Presso i negozi fisici e corner Very Mobile, invece, potrete trovare l’offerta mobile da 4,99 Euro al mese con 30 Giga.