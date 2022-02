Quali offerte Very Mobile sono disponibili a febbraio 2022? L'elenco completo con prezzi

L’operatore virtuale Very Mobile continua a mantenere attive diverse offerte di portabilità nel mese di febbraio 2022 per la telefonia mobile. Dopo avere visto le promozioni Iliad disponibili in questi giorni, ecco i piani Very Mobile ora presenti sul sito ufficiale per tutti i potenziali clienti interessati.

In ordine di prezzo, si parte dai due piani da 5,99 Euro al mese con 50 Giga e 6,99 Euro al mese con 100 Giga, entrambi con minuti e SMS illimitati, attivazione e SIM a costo zero in caso di attivazione online. Tuttavia, esse resteranno accessibili solamente per clienti Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb e di altri operatori virtuali italiani.

Coloro che sono clienti di operatori italiani maggiori (TIM, Vodafone, WindTre) e di altri operatori virtuali come Kena, ho. e Spusu potranno invece ottenere solamente una tra due offerte da 11,99 Euro al mese e 13,99 Euro al mese, rispettivamente con 50 e 100 Giga di traffico mobile ogni mese e minuti/SMS senza limiti verso qualsiasi numero nazionale. Come per le prime due offerte citate, la portabilità tramite sito ufficiale porterà l’attivazione e la scheda SIM a costare 0 Euro.

L’elenco si conclude poi con una buona notizia: la proroga del piano Very X da 9,99 Euro al mese con 200 Giga, minuti di chiamate senza limiti verso tutti e SMS altrettanto illimitati, con attivazione gratuita. Questa offerta resterà disponibile fino al 14 marzo 2022 per clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce e Fastweb. Infine, per chi vuole attivare un nuovo numero sono disponibili due piani con minuti e messaggi illimitati, 50 e 100 Giga di rete mobile rispettivamente a 5,99 Euro al mese e 7,99 Euro al mese. Qui, però, l’attivazione costerà 1,99 Euro.

