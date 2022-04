Quali offerte Vodafone sono disponibili ad aprile 2022? Piani e prezzi per portabilità

Mentre continua la diffusione della rete mobile di quinta generazione in sempre più città italiane con l’annuncio recente di 60 località coperte dalla rete 5G Vodafone, dedichiamo questa pagina alla lista di offerte di portabilità Vodafone disponibili ad aprile 2022.

L’elenco completo accessibile tramite la pagina Vodafone dedicata ci consente di individuare rapidamente quali siano le promozioni disponibili per questo mese, a partire dal piano Special 50 Digital Edition da 7,99 Euro al mese, il più economico del catalogo. Si tratta di un’offerta che include nel pacchetto dati chiamate senza limiti verso qualsiasi numero nazionale, SMS altrettanto illimitati e 50 Giga al mese – che diventano 100 in caso di addebito tramite carta di credito o conto corrente bancario. Inoltre, la prima mensilità costerà solamente 5 Euro.

In alternativa, potrete acquistare una SIM con il piano Special 100 Digital Edition che include 100 Giga in 4G, chiamate e messaggi illimitati a 9,99 Euro al mese e con prima mensilità da 5 Euro. Anche in questo caso, attivando il pagamento tramite SmartPay si otterrà un vantaggio particolare, ovvero il prezzo bloccato per 24 mesi. Sia questo piano tariffario, sia quello visto appena sopra saranno attivabili esclusivamente da clienti di operatori come Iliad, CoopVoce, Fastweb, PosteMobile e altri operatori virtuali.

Se invece siete clienti Kena potrete attivare esclusivamente il piano Special Minuti 50 Giga senza SMS ma con chiamate illimitate verso tutti e 50 Giga, il tutto a 9,99 Euro al mese con attivazione a 0,01 Euro.

I clienti TIM, WindTre e ho., infine, potranno accedere soltanto ai piani più costosi del catalogo: si parla quindi di Shake It Fun da 11,99 Euro al mese per Under 25 con chiamate/SMS illimitati, Giga senza limiti in 5G per le app social, chat, navigazione satellitare e streaming musicale, ma anche 50 Giga in 5G. per ogni altro servizio. Gli Under 30 potranno invece accedere a Shake it Easy da 14,99 Euro al mese con lo stesso pacchetto, eccetto per la disponibilità di 100 Giga in 5G. Altrimenti, gli altri utenti potranno accedere a RED Pro da 14,99 Euro al mese con chiamate/SMS illimitati, anche verso i Paesi dell’Unione Europea, e 50 Giga in 5G; l’attivazione, in questo caso, costa 6,99 Euro.

Se invece preferite altri operatori mobili italiani, vi rimandiamo alla lista di offerte WindTre di aprile 2022.